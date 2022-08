Simeone più vicino al Napoli, il Borussia Dortmund vira su Modeste!

Per il resto, la concorrenza del Borussia per Simeone è durata il tempo di un sondaggio: dopo il dramma di Haller è cominciata la caccia al sostituto, ma dopo aver raccolto informazioni e la certezza che l’attaccante del Verona è un promesso sposo del Napoli, il Dortmund ha virato sul francese Modeste. Capitolo chiuso. Ma la storia del doppio affare, invece, non lo è ancora: il Cholito arriverà quando il Monza compirà il passo decisivo e definitivo per l’acquisto di Petagna. Il prediletto di Galliani. Da ieri nuovamente operativo dopo un weekend ad Amalfi: oggi potrebbe essere un giorno importante per sbloccare la questione. Anzi, le questioni: sembra una telenovela. Ma è solo la legge del mercato.

Fonte: CDS