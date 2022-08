SERIE A FEMMINILE – Lindberg e Brenn al Como Women

La società F.C. Como Women è lieta di comunicare l’arrivo delle calciatrici norvegesi Camilla Linberg e Malin Brenn dal Lillestrøm SK.

Camilla, classe 1999, è un trequartista/seconda punta, capace di agire su tutto il fronte d’attacco. Ha debuttato in Toppserien (Serie A norvegese) con lo Stabæk Fotball Kvinner nel 2015, all’età di 16 anni. L’anno successivo si è trasferita al Lyn Fotball Damer, formazione di Serie B norvegese e nel 2017 ha contribuito alla promozione della squadra in Toppserien. In 4 stagioni con il Lyn ha collezionato 90 presenze, con 22 gol segnati.

Nel 2021 arriva poi il trasferimento al Lillestrøm SK, club con cui fa il suo debutto nella partita casalinga di Champions League contro il Wolfsburg. La scorsa stagione 22 presenze e 4 gol per Camilla con la squadra norvegese. Linberg, inoltre, ha giocato 27 partite con le giovanili della nazionale norvegese e ha realizzato 9 reti.

Malin, classe 1999, è un difensore centrale molto forte fisicamente. Ha iniziato a muovere i primi passi nella squadra di calcio della polisportiva Ull/Kisa, prima di trasferirsi al Lillestrøm SK nel 2014. Ha debuttato in Toppserien nell’aprile 2016 nella partita casalinga contro il Røa. L’anno successivo, si è affermata come titolare fissa nella formazione del Lillestrøm SK. Brenn vanta 80 presenze con il Lillestrøm SK e 2 gol. Malin, inoltre, è stata convocata con tutte le nazionali giovanili della Norvegia, dall’unger 15 alluder 23. Con le giovanili della nazionale norvegese ha un totale di 47 presenze.

“Sono molto entusiasta di iniziare questo nuovo capitolo della mia vita – ha dichiarato Camilla – Per me non è stato facile scegliere di cambiare completamente stile di vita nel giro di pochi giorni. Non ero mai uscita dalla Norvegia prima d’ora, ma ho deciso di volermi cimentare in una nuova avventura. La trattativa con il Como Women è durata veramente pochi giorni e io non ho avuto dubbi nel scegliere Como.”

“La squadra ha grandi ambizioni e io sono felice di fare parte del progetto Como – dichiara Malin – La Serie A è un sogno e non vedo l’ora di giocare. Adesso inizierò a conoscere l’allenatore e le compagne, voglio imparare il più possibile da loro, soprattutto in campo. Sono curiosa di sapere che stile di gioco adotteremo e voglio inserirmi il prima possibile nei meccanismi del calcio italiano. Il mio idolo è Maldini, un leggenda della difesa italiana”.

Il direttore generale Miro Keci ha così commentato i due colpi in entrata: “È da tanto che le seguivamo entrambe, sono giovani e hanno giocato con tutte le squadre giovanili della Norvegia. Conoscevo tutte e due già dall’under 17, quando affrontarono l’Italia ed io rimasi impressionato. Sono contento che dopo tanti anni sono riuscito a portarle in Italia. Entrambe sono ora nel giro della nazionale under 23 norvegese, speriamo che con il Como Women possano avere la spinta e la visibilità giusta per conquistarsi la nazionale maggiore”.

