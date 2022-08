RIVIVI IL LIVE – Radio KKN: la parola a Politano, Zerbin e Gaetano

Politano, Zerbin e Gaetano. Sono loro i tre azzurri che questa sera saranno in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli da Piazza Plebiscito a Castel di Sangro.

Arrivano i tre calciatori.

Gaetano, il ruolo: Mi piace fare la mezzala, ma sono disponibile a fare tutti i ruoli del centrocampo. No, non voglio andar via, io voglio giocare con il Napoli e segnare al Maradona. Ho un bel rapporto con Spalletti, ci sa fare con i giovani

Zerbin: Si, domani viene Valcareggi, il mio procuratore…

Politano: Io ho dato la mia disponibilità a rimanere, poi si sa come funziona il calcio mercato. Non si decide da soli, ma anche la società e l’allenatore decidono…Io, personalmente, sono contentissimo di stare qua…

Politano ed i tifosi: Io posso solo garantire che fino a fine campionato il Napoli si impegnerà al massimo…

La Nazionale? Ci penserò più avanti”. Tridente con Zerbin e Gaetano? Bel tridente ma ci sono altri bravi giocatori, sono arrivati calciatori importanti anche se altri forti sono andati via. Sono sicuro che faremo un bel campionato, cercheremo di far felici i nostri tifosi. Ci sarà il massimo impegno da parte mia e dei miei compagni”.

Zerbin, esterno a sinistra, ma…: quarto a destra o quarto a sinistra, ci ho provato, in questo dovrei impegnarmi di più, devo difendere meglio per poterlo fare. Ho sempre cercato di arrivare qui, di avere la possibilità di giocare a Napoli, ma l’anno al Frosinone è stata importante. Mi piacerebbe giocare qui, ma insieme al mister e alla società sceglieremo il meglio per me

Gaetano: Io darei la vita per giocare da titolare la prima di Champions al Maradona, posso farlo solo sul campo. Nel 433 mi vedo meglio, ma mi esprimo bene anche con altri moduli

Gaetano su Carnesecchi e la Champions: E’ bravissimo, merita davvero tutto quello che gli sta accadendo e che si parli di lui…L’esordio Champions? Ero tesissimo, perchè sapevo già che avrei giocato. Ancelotti mi disse: “Quanti minuti puoi giocare?” “20 minuti vanno benissimo” Poi entri, 70000 persone, un’emozione incredibile…

Politano e la Champions: Tra poco torneremo in campo per la Champions, sarà sicuramente difficile, anche perchè siamo in terza fascia…

Zerbin: Io penso alla musichetta prima della partita, solo pensarlo mi fa venire la pelle d’oca…Io spero di poter un giorno giocarla anch’io la Champions, magari con la maglia del Napoli…

I tre ragazzi salutano la piazza e rientrano in albergo. Domani c’è la partita amichevole.