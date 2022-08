Raspadori-Napoli, De Laurentiis studia la formula del pagamento dilazionato!

Giacomo Raspadori vuole il Napoli esattamente come il Napoli vuole lui: di questo il Sassuolo è perfettamente consapevole. E anche informato ufficialmente: qualche giorno fa Tullio Tinti, il manager di Jack, ha spiegato all’ad Carnevali che il giocatore vorrebbe cogliere una chance che gli permetterebbe di giocare la prima Champions della sua giovane carriera e poi ha aggiunto di aver anche trovato l’accordo economico con il club azzurro. La base del triangolo, insomma, è definita ed è molto solida, e a dirla bene è stato costruito anche un lato: chiara l’antifona? Non resta che l’ultimo – imprescindibile – lato: l’intesa tra le due società. E ciò significa che il passo decisivo spetta a lui, Aurelio De Laurentiis: sì, ora tocca al presidente scendere in campo e trovare la formula giusta con il Sassuolo per l’attaccante del futuro. La valutazione è stata comunicata: 35 milioni di euro. E si studia una soluzione modello Locatelli, Locatelli alla Juve: tipo un pagamento dilazionato in tre anni. In tre esercizi, come si dice in gergo: l’importante, come ha sottolineato Carnevali, è stringere i tempi. Ora, cioè presto, o mai più.