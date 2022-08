Rai – Raspadori-Napoli, il Sassuolo è d’accordo sulla cifra ma vuole meno rate

Ciro Venerato, giornalista Rai ed esperto di mercato, ha aggiornato ai microfoni di TG Sport, sulla trattativa del Napoli per Giacomo Raspadori del Sassuolo. “Ieri notte colloquio telefonico tra il procuratore del giocatore, Tullio Tinti e l’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali. L’agente si è posto come intermediario della trattativa a nome di De Laurentiis, ribadendo che il Napoli è disposto ad investire 25/30mln. Il Sassuolo è d’accordo sulla cifra di 30 milioni, ma vuole un pagamento in meno rate: possibilmente 3 (anche con la formula del prestito con l’obbligo). Questa richiesta è dovuta al fatto che per Pinamonti, il sostituto di Raspadori, l’Inter chiede 20mln (il Sassuolo ne offre 18) pagabili in 3 rate. Nel frattempo il club neroverde aspetta, ma la Juve lavora e sembra che entro venerdì anch’essa potrebbe palesarsi. Per questo il Napoli è invitato a fare in fretta”.