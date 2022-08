Rai – L’agente di Kepa è arrivato a Milano, e sta parlando col Napoli

Il giornalista Rai, ed esperto di mercato, Ciro Venerato, ha parlato a Tg Sport, aggiornando, tra le altre cose, sulla trattativa del Napoli per Kepa. “E’ arrivato a Milano il suo agente Canalis poche ore fa, che sta parlando con il Napoli. Siamo vicino alla quadra, ma manca ancora qualcosa sui bonus. Il Chelsea chiede 3mln, 1,5 legato alla qualificazione agli ottavi di Champions e un altro 1,5 per la prossima qualificazione in Champions, De Laurentiis ne offre 1,5 per l’intero pacchetto. Sullo stipendio il Napoli è fermo ad 1,5mln, mentre il Chelsea chiede almeno alla partecipazione per 2,5 mln. C’è però grande ottimismo per l’esito positivo della trattativa“.