Napoli/Fabian, prove tecniche di disgelo: rinnovo con clausola

I tempi si sono allungati, la situazione sta diventando pericolosa, una vera patata bollente con il rischio, concreto, di passare un anno ai margini. Fino ad ieri era questo che contraddistingueva il rapporto Napoli/Fabian Ruiz. Ora, stando a quanto si legge su Il Mattino, ci sarebbero dei chiari segnali distensivi: si è iniziato davvero a trattare per il rinnovo. L’apertura degli agenti è arrivata via telefono, l’appuntamento è per i prossimi giorni per cercare di trovare la via della riconciliazione. Fabian vorrebbe tornare nella Liga ma non ci sono offerte: solo il Manchester United ne ha presentata una, ma ritenuta troppo bassa dal Napoli. Adesso si parla di un quinquennale da 2,5 milioni e probabilmente verrà inserita un clausola non alta, da 30 milioni.