Meret in discussione, Kepa trattativa articolata con il Chelsea!

I giorni di Kepa. L’acquisto di un portiere è la priorità del momento, è così che il Napoli considera l’operazione, e non è un caso che il direttore sportivo Giuntoli stia lavorando con il Chelsea per mettere a posto tutti gli aspetti di una trattativa piuttosto complessa dal punto di vista economico: a cominciare dal pagamento dell’ingaggio del basco che, come dicono in Inghilterra, vale 190mila sterline alla settimana e dunque quasi 227mila euro. Per un totale di 9 milioni a stagione: il settantacinque percento dovrebbe essere di competenza dei Blues, mentre il venticinque percento di colore azzurro. Al vaglio anche una serie di bonus richiesti dagli inglesi a corredo del prestito, passaggi ulteriori di un affare decisamente articolato, ma l’obiettivo è chiaro: chiudere al più presto. Parallelamente bisognerà anche gestire la situazione di Meret: il suo rinnovo fino al 2027 è pronto da un po’ ma per il momento non sarà firmato. È bloccato in attesa degli eventi e anzi è in discussione. A coté è arrivato anche il discorso pronunciato da Spalletti su Alex dopo l’amichevole di domenica con il Maiorca. E dopo l’errore sul gol del pareggio degli spagnoli: « Bisogna ritrovarsi in questi contesti dove è necessario stare in piedi, se ti danno una spallatina e vai giù è segno che non hai tutto quel carattere e quella forza » . Finale dedicato a Simeone: il Borussia Dortmund è pronto a chiudere con il Colonia per Modeste e non prenderà il Cholito.

Fonte: CDS