La Deadline è stabilita, settimana decisiva per Raspadori-Napoli!

Al quartier generale di Rivisondoli, nel frattempo, si riflette. Si analizzano le mosse migliori e anzi risolutive con la consapevolezza che le parole di Carnevali, confermate anche in privato nel corso dei contatti diretti, non sono messaggi subliminali: sono la realtà. C’è una deadline, insomma. Ci sono margini determinati e un’impressione netta: considerando che nelle prossime ore c’è un incontro in agenda, questa deve essere la settimana decisiva di Raspadori al Napoli. È questo il momento in cui De Laurentiis deve irrompere sulla scena alla sua maniera, come un panzer, per centrare un colpo che ieri era soltanto una tentazione bella e impossibile e che oggi è diventato un obiettivo possibile e prestigioso. La linea del club è sempre stata chiara: si compra quando si vende. Ma la cessione di Fabian, in scadenza nel 2023 e sempre intenzionato a non rinnovare, resta molto complessa, e la trattativa tra Zielinski e il West Ham, se mai si concretizzerà, è ancora bloccata dal rifiuto di Piotr e potrebbe durare anche settimane. Troppo.

Fonte: CDS