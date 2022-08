L. Olivera, ex attaccante: “Mi è sempre piaciuto. Ma ha bisogno di continuità”

Lo ha dichiarato Luis Oliveira, ex attaccante di Cagliari e Fiorentina, ai microfoni di Vikonos Web Radio/Tv: “Il Cholito Simeone mi è sempre piaciuto, lo seguo da da Firenze, ha fatto bene a Cagliari e benissimo a Verona, ma ha bisogno di continuità. Il Napoli disputa la Champions, giocando ogni tre giorni può avere tranquillamente le sue chances. Se va in azzurro può convivere anche con Osimhen: lui è certamente una prima punta, come il nigeriano, ma è anche in grado di fare all’occorrenza la seconda punta. Napoli è una piazza prestigiosa, passionale, con tanta pressione. Penso che il Cholito non avrà problemi, sarà perfetto in azzurro.”

Fonte: Vikonos Web Radio/tv