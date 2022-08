Kim Min-Jae tra fotografie e autografi è già il beniamino dei tifosi azzurri

Kim Min-jae non ci ha messo molto tempo per entrare nelle grazie dei tifosi del Napoli. Il difensore sudcoreano, arrivato pochi giorni fa dal Fenerbache, si è già dimostrato davvero molto disponibile con tutti i fan azzurri, e anche oggi, alla fine dell’allenamento, si è concesso assieme a tutti i suoi compagni.

Kim Min-jae si sta distinguendo non solamente per le sue prestazioni in campo (ottima l’ultima amichevole giocata contro il Mallorca) ma anche per la disponibilità verso i tifosi.

Nella mattinata di oggi, una volta terminato il primo allenamento della giornata, tutta la squadra si è diretta verso i sostenitori, presenti in massa allo stadio Teofilo Patini per seguire l’allenamento della squadra.

Anche Kim si è diretto verso i tifosi,che a gran voce chiedevano foto e autografi. Il sudcoreano ha dispensato sorrisi a tutti, e non si è sottratto neanche a coloro i quali gli chiedevano foto o di firmare maglie e palloni.

Un gesto semplice, ma che sarà davvero molto apprezzato da una piazza calda e passionale come Napoli. Generoso d’animo, cordinale e simpatico, Kim spera di far dimenticare Koulibaly non solo nel rapporto con la tifoseria ma anche con le prestazioni in campo, a pochi giorni dall’inizio della Serie A.

Fonte: CdS