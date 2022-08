Il Napoli ha l’accordo con Raspadori, il Sassuolo però spara alto!

E allora, i giorni di Jack. E dunque di DeLa: il Napoli e Raspadori hanno l’accordo, sulla base di un contratto fino al 2027 da 2,5 milioni a stagione più bonus, ma per chiudere un affare che tutti, ma proprio tutti gli abitanti del pianeta azzurro aspettano – a cominciare da Spalletti – è necessario accelerare. La priorità del Sassuolo è nota e l’ad Carnevali l’ha ribadita senza mezzi termini: l’idea è quella di concludere le trattative in corso entro pochi giorni per poi concentrarsi sul campionato. E non è un caso che con l’Inter sia in piedi un discorso che riguarda Pinamonti. Il Napoli non ha molto tempo a disposizione e il conto alla rovescia è già cominciato.