Gazzetta – Il Napoli che gioca la Champions è uno “specchietto per le allodole”

Il Napoli ha bisogno di un portiere da affiancare a Meret per la prossima stagione, ed il fatto che ancora nessuna trattativa sia andata a buon fine è paradossale, come scrive oggi La Gazzetta dello Sport. In particolare il quotidiano sottolinea l’importanza per il Napoli di giocare la Champions League, per cui i giocatori obiettivi di mercato, come possono essere Kepa o Trapp, si sono resi disponibili, proprio in virtù del fatto di potersi mettere in mostra a livello europeo.