Domani sfida al Girona per entrare in condizione in vista del campionato!

Questa mattina i tifosi potranno tornare al Patini per un altro allenamento, nel pomeriggio invece la squadra sosterrà una seduta a porte chiuse (ce ne saranno ancora quattro vietate a tifosi e stampa) per prepararsi al terzo test internazionale. Domani alle ore 18.30 sarà sfida al Girona (c’è ancora ampia disponibilità di biglietti per Tribuna e Distinti) dopo quelle con Adana e Maiorca. La prima gara di pomeriggio nello stesso orario in cui bisognerà affrontare l’Hellas all’esordio di campionato contro il Verona a Ferragosto. Il ritiro del Napoli si concluderà con un’amichevole sempre di pomeriggio, alle ore 19, in programma sabato contro l’Espanyol nell’ultimo giorno a Castel di Sangro.