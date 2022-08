CHAMPIONS LEAGUE – Gli accoppiamenti per gli spareggi per riempire l’urna

CHAMPIONS LEAGUE SORTEGGI – Anche se l’inizio della fase a gironi è ancora lontano un mese (la prima giornata è in programma martedì 6 e mercoledì 7 settembre), comincia a delinearsi il quadro della prossima Champions League. All’appello delle 32 formazioni qualificate ne mancano sei, che verranno decretate dagli scontri dell’ultimo turno preliminare. L’andata andrà in scena il 16 e 17 agosto, mentre il ritorno una settimana più tardi. Quest’oggi sono stati sorteggiati gli accoppiamenti, in attesa che vengano sciolte le riserve in merito a chi accederà ai playoff. Questi i match validi per il penultimo turno preliminare (andata fra stasera e domani, ritorno la prossima settimana): Sheriff Tiraspol (Mol)-Viktoria Plzen (R.Ceca); Ludogorets (Bul)-Dinamo Zagabria (Cro); Monaco (Fra)-Psv Eindhoven (Ola); Royale Union Saint-Gilloise-Glasgow Rangers (Sco); Benfica (Port)-Midtjylland (Dan), Stella Rossa Belgrado (Ser)-Pyunik (Arm); Maccabi Haifa (Isr)-Apollon Nicosia (Cip); Dinamo Kiev (Ucr)-Sturm (Aut); Qarabag (Aze)-Ferencvaros (Ung); Bodo Glimt (Nor)-Zalgiris Kaunas (Lit).

Gli accoppiamenti

Per il percorso Campioni: vincente Qarabag-Ferencvaros vs. vincente Sheriff Tiraspol-Viktoria Plzen; vincente Bodo Glimt-Zalgiris Kaunas vs. vincente Ludogorets-Dinamo Zagabria: vincente Maccabi Haifa-Apollon Nicosia vs. vincente Stella Rossa Belgrado-Pyunik. Copenaghen-Trabzonspor. Per il percorso piazzate: vincente Dinamo Kiev (Ucr)-Sturm (Aut) vs. vincente Benfica-Midtjylland; vincente Union Saint-Gilloise-Glasgow Rangers (Sco) vs. vincente Psv Eindhoven-Monaco. Le sei che vinceranno gli spareggi finiranno in quarta fascia. Il 25 agosto si terrà il sorteggio degli otto gruppi della prossima Champions.

Le 26 già qualificate

Prima fascia: Real Madrid, Bayern Monaco, Eintracht Francoforte, Paris Saint-Germain, Manchester City, Porto, Milan e Ajax.

Seconda fascia: Liverpool, Atletico Madrid, Chelsea, Siviglia, Barcellona, Lipsia, Juventus e Tottenham.

Terza fascia: Borussia Dortmund, Napoli, Salisburgo, Sporting, Shakhtar, Bayer Leverkusen, Inter e Marsiglia.

Quarta fascia: Celtic, Bruges, quattro squadre dal percorso Campioni, due squadre dal percorso Piazzate.

Fonte: Sky Sport