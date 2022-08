CdM – Il Napoli non è preoccupato per l’inserimento della Juve per Raspadori

Il Corriere del Mezzogiorno scrive in merito all’inserimento della Juventus nella trattativa tra il Napoli ed il Sassuolo per Giacomo Raspadori. “Carnevali chiede 35 milioni di euro per Raspadori, paventa l’inserimento della Juventus, il Napoli è forte dell’accordo con il calciatore, in maglia azzurra percepirebbe più del triplo riguardo allo stipendio e disputerebbe la Champions League. Manca ancora l’intesa con il Sassuolo che mette fretta al Napoli per trovare un eventuale sostituto di Raspadori”.