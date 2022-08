Berlusconi sogna Icardi, frena la trattativa Monza/Petagna

Petagna-Monza, una trattativa in essere da un bel po’ e per la quale, stando alle voci di marcato, il problema era la cosiddetta formula. Al momento è da segnalare una frenata in corso. Lo svela la redazione di Kiss Kiss Napoli. Berlusconi, infatti, per l’attacco sogna Icardi e avrebbe già contattato Wanda Nara, che cura i suoi interessi, e che non disdegnerebbe di tornare a due passi da Milano. Ovviamente, per concretizzare l’affare, occorre il sì del Psg che dovrebbe accollarsi il 75% dell’ oneroso ingaggio dell’ attaccante ex Inter. La situazione interessa il Napoli, perchè, si sa, in casa azzurra si attende la cessione di Petagna per chiudere Simeone, ma la trattativa non decolla.