Spalletti: “Zielinski? L’ho visto deciso in alcuni atteggiamenti, così mi piace”

Cresce nella condizione il Napoli che al Patini non va oltre l’ 1-1 col Maiorca: «Nel primo tempo abbiamo fatto girare bene la palla – il commento di Spalletti – poi però non sempre siamo stati uniti, ci siamo allungati, abbiamo lasciato dei vuoti che non possiamo permetterci e abbiamo subito un gol che si poteva evitare». Si riparte dalla prima ora di gioco in cui le indicazioni sono state molto positive: «Ho visto un bel Napoli contro un avversario vero. È stata una gara fisica, con tanti falli, con ritmo alto. Zielinski? L’ho visto deciso in alcuni atteggiamenti, è così che mi piace vederlo, ha anche avuto reazioni nervose e cariche di sana tensione. Fabian,

invece, è stato lo stesso di sempre che vede oltre il primo passaggio nonostante qualche errore di

imprecisione».