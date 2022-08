Spalletti: “Kvaratskhelia è bravissimo nello stretto, segnerà tanti gol”

Buona la prima per il coreano Kim, titolare al centro della difesa: «È già pronto, ha

spessore fisico e caratteriale, è molto bravo con i piedi e ha grande personalità. È un difensore di

livello per sostituire un totem come Koulibaly». Kvaratskhelia, che si è divertito soprattutto nel

primo tempo, è una luce che accende il Napoli, così commenta Spalletti: «Ha la capacità di saltare l’uomo, è bravissimo nello stretto, quando gli vanno addosso riesce a uscirne con classe ed estro e poi segnerà anche tanti gol col suo tiro a giro. Aveva preso una botta ma è rimasto in campo, è un generoso, ha fatto bene.

Migliorerà come tutti».