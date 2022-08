Serie B, il Palermo sceglie: da D’Angelo a Corini, Iezzo outsider

Da TMW – Ore calde a Palermo per la scelta del nuovo allenatore. Previsto un contatto ufficiale con Luca D’Angelo reduce da stagioni importanti con il Pisa. È un profilo che piace e a tal propósito potrebbero esserci sviluppi nelle prossime ore. Resta in piedi la pista Corini. Ma c’è anche un outsider, si tratta di Gennaro Iezzo che ha salvato recentemente il Botev Vratsa in Bulgaria. E in giornata c’è stato un contatto per Roberto Breda. Il Palermo sfoglia la margherita, dal contatto con D’Angelo al nome di Iezzo…