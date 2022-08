SERIE B FEMMINILE – Sara Tardini rinnova con il Chievo Verona Women

La corsa, la tecnica e la raffinatezza della al servizio del Chievo per un altro anno.

Le qualità di Sara sono sotto gli occhi di tutti noi, così come l’ ɪᴍᴘᴇɢɴᴏ e il sᴀᴄʀɪғɪᴄɪᴏ che mette in campo in ogni singola partita. Proprio per questo è una delle giocatrici più apprezzate sia all’interno che all’esterno del rettangolo verde, nonché una delle centrocampiste più complete della categoria.