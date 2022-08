Se il Napoli perdesse Kepa, ecco pronto Mignolet dal Bruges

Occorre sciogliere il nodo portiere. Kepa sa di poter rinascere a Napoli, dopo l’anno in ombra al Chelsea, ma senza il contributo al pagamento dell’ingaggio da parte dei Blues, l’operazione può anche saltare. Uno stipendio faraonico, il suo, superiore agli 8 milioni di euro: il Napoli può arrivare a 2,5 e poi si ferma. Motivo per cui ieri mattina c’è stata un’altra call con gli agenti di Simon Mignolet, 34 anni, attualmente al Bruges e un passato anche al Liverpool: in effetti, il nome giusto per non complicare le relazioni con Meret. Perché dovesse davvero chiudersi l’affare Kepa, il Napoli si troverebbe a gestire un caso spinoso come quello di Meret che chiederebbe di andar via. Anche perché, se davvero il Napoli punta su Kepa, vuol dire che sono cambiate le carte in tavola: al momento del rinnovo, Meret era al centro del progetto. Ora, invece…

Il Mattino