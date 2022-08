Rivoluzione in attacco: fuori Petagna e Ounas, dentro Simeone e Raspadori

Il Napoli ha messo nel mirino Simeone e Raspadori, ma se per l’attaccante argentino si attende solo la cessione di Petagna al Monza, per il giovane italiano sarò necessaria un’altra cessione, quella di Ounas. L’algerino ha rifiutato il rinnovo di contratto e non gli mancano gli estimatori, ma per ora non si è ancora presentato nessuno alla porta del Napoli.

Fonte: TUTTOmercatoWEB.com