Raspadori, basta una telefonata, ma si farà solo se Zielinski accetta il West Ham

De Laurentiis sa che per chiudere con il Sassuolo ora basta una telefonata, perchè non è facile tenere a freno le ambizioni di Raspadori, e sa che adesso né Inter né Juventus possono spendere i 35 milioni che chiede il Sassuolo. Solo il Napoli potrebbe, ma De Laurentiis oltre i 30 non vuole andare. E non è semplice limare la distanza. Così come non è facile spingere Zielinski ad accettare il West Ham: chiaro che anche qui il polacco vuole che ci sia un importante adeguamento dell’ingaggio (a Napoli prende oltre 4 milioni). Chiaro, solo l’addio di Zielinski darebbe il via libera all’operazione Raspadori. Simeone e il Verona sanno di dover pazientare ancora: tutto è definito, ma ora c’è l’ultima call tra Galliani e De Laurentiis per definire gli ultimi dettagli dell’affare Petagna. La cessione è in dirittura d’arrivo. Il Napoli ha provato anche a offrire Ounas al Monza ma non c’è stata risposta positiva.

Il Mattino