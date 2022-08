Pistocchi: “La folle politica dei club, porterà alla fine del calcio”

Maurizio Pistocchi, giornalista, ha pubblicato un suo sfogo su Twitter, in merito ai prezzi folli di ingaggi, acquisti, cessioni, e posti allo stadio. “La folle politica dei club, gli ingaggi milionari per i calciatori e gli allenatori porteranno alla fine di questo sport, nato come l’allegria del popolo, ora sulla strada di essere solo il passatempo per i ricchi ?”