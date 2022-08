Napoli e Villareal si contendono Lo Celso: la situazione

In attesa di conoscere il futuro di Fabian Ruiz e Zielinski, il Napoli continua a monitorare Lo Celso, ventiseienne centrocampista argentino capace di giocare il più ruoli. Il giocatore è fuori dal progetto tecnico di Conte al Tottenham e sono molte le squadre interessate a lui: il Villareal lo riaccoglierebbe volentieri in terra spagnola, mentre in Italia, oltre al Napoli, un pensiero l’ha fatto anche la Fiorentina. Per convincere gli Spurs a cedere Lo Celso serviranno almeno 20 milioni, considerando che il club inglese vorrebbe cederlo a titolo definitivo e non più solo in prestito. Il Napoli valuta il profilo e la fattibilità dell’operazione, ma serve prima una cessione: l’indiziato numero 1 è Zielinski, con il West Ham che sta provando a convincerlo ad accettare il trasferimento.

Fonte: calciomercato.it