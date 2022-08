Meret rinnovo in ghiaccio, due squadre su di lui, pronta l’alternativa!

Tutto da definire il destino di Meret: il rinnovo fino al 2027 è praticamente pronto, ma l’inversione di rotta rispetto ai piani iniziali illustrati al suo manager, Pastorello, rimette in discussione l’epilogo. Alex, 25 anni e quattro stagioni da vice Ospina (di fatto), aveva chiesto continuità dopo l’uscita di David, attratto dai petrodollari dell’Al-Nassr, e il senso colto dai colloqui con il club era proprio questo: era convinto di essere considerato il titolare di partenza, e dunque di firmare, ma la storia evidentemente è cambiata. E per ora non rinnoverà: in attesa degli eventi. Richieste? Il Leicester e il Torino ci pensano. E se andasse via si punterebbe sullo svincolato Sirigu.