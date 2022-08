Mercato Napoli- Kepa vicinissimo, concorrenza per il Cholito!

Il Chelsea guarda al futuro e il Napoli al presente: i Blues hanno praticamente raggiunto l’accordo con i Chicago Fire per Gabriel Slonina, diciottenne portiere americano che porta in dote la fama di giovane fenomeno, e il club azzurro continua a lavorare alla definizione dell’affare-Kepa. Il giovanotto di origini polacche nato in Illinois volerà a Londra per firmare e poi rientrerà negli States per completare la stagione: arriverà a gennaio per recitare da vice Mendy, insomma, ma l’operazione è connessa al trasferimento di Kepa al Napoli. Parallelamente il rinnovo di Meret fino al 2027 è congelato; e anzi nel momento in cui l’arrivo del basco sarà ufficiale – in prestito – salterà. Almeno in questi termini. Ovvero: le tre strade sono restare a scadenza; prolungare fino al 2024 e andare in prestito; la cessione. Nel frattempo il Borussia dopo aver perso Haller, e dopo aver incassato l’ennesimo rifiuto di Cavani, sta provando a inserirsi su Giovanni Simeone. Un’idea pericolosa: la cessione di Petagna al Monza non si è ancora sbloccata e il Cholito, sabato in tribuna nell’amichevole con la Cremonese, comincia a scalpitare.

Fonte: CDS