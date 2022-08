Maggio, ex Napoli: “Di Lorenzo Capitano? Lo merita per quello che sta facendo”

Christian Maggio, ex difensore del Napoli, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, alla trasmissione Radio Gol, sottolineando la sua stima per Giovanni Di Lorenzo, nuovo capitano del Napoli. “Di Lorenzo nuovo capitano? Mi risulta sia stata una scelta del gruppo. Sono contento perchè merita questo premio per quanto sta facendo. Il Napoli ha su quella fascia anche un grande talento che a me piace molto, ovvero Zanoli. E’ un’ottima alternativa a Di Lorenzo”.