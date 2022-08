La vicenda Fabian si inasprisce: si avvicina un Milik 2

Sembra si stia complicando il caso Fabian. Il Napoli considera scorretto il comportamento degli agenti dello spagnolo che, nonostante il vuoto di offerte, si ostinano a rifiutare ogni proposta di rinnovo. Perché sul tavolo c’è una offerta che Fabian non intende accettare. Chiaro, c’è la voglia di andare via a zero tra un anno. Ma come più volte raccontato, Fabian sta facendo male i suoi conti: perché il braccio di ferro stile Milik è alle porte. Certo, sarebbe un danno per Spalletti che magari tenterà l’avvicinamento diplomatico pro domo sua ma davvero si rischia un caso Milik-2. Tutte le faccende lasciano in bilico un bel po’ di situazioni: i procuratori di Lo Celso hanno bussato ancora una volta ieri alla porta di Giuntoli, spiegando che al Tottenham non vuole più stare. Ma la risposta è stata secca: sì solo se i londinesi si accollano parte dell’ingaggio. Motivo per cui è tutto in stand by. E Barak? Ovvio, piace. Ma non tantissimo. Ovvero, c’è stato un discreto raffreddamento della pista.

Il Mattino