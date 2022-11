EURO CALCIO FEMMINILE – Inghilterra-Germania 2-1 (d.t.s), le britanniche sfatano il tabù e vincono il torneo

Ieri pomeriggio a Wembley si è giocata la finale degli Europei femminili tra l’Inghilterra e la Germania. Partita davvero equilibrata, dove le due squadre hanno ribattuto colpo su colpo. La sfida la sblocca la neo entrata Toone che come contro la Spagna, segna, ma stavolta con un lob che supera Fhroms. Le tedesche prima colpiscono il palo con Magull e poi la calciatrice del Bayern Monaco pareggia. Si va ai supplementari segna il gol vittoria per le britanniche Kelly e scatena tutta la sua gioia. Primo successo in assoluto dell’Inghilterra che sfata il tabù e si è dimostrata squadra ottima tecnicamente, ma che non molla fino alla fine. La Germania ha dato tutto, ma contro le “leonesse britanniche” c’era poco da fare.

INGHILTERRA-GERMANIA: 2-1 d.t.s (1-1)

62′ Toone (I), 79′ Magull (G), 111′ Kelly (I)

INGHILTERRA (4-2-3-1): Earps; Bronze, Bright, Williamson, Daly (88′ Greenwood); Stanway (88′ Scott), Walsh; Mead (64′ Kelly), Kirby (56′ Toone), Hemp (119′ Parris); White (56′ Russo). A disposizione: Hampton, Roebuck, Carter, Stokes, England, Wubben-Moy. Ct. Wiegman

GERMANIA (4-3-3): Frohms; Gwinn, Hendrich, Hegering (103′ Doorsoun), Rauch (113′ Lattwein); Magull (91′ Dallmann), Oberdorf, Däbritz (73′ Lohmann); Huth, Schuller (67′ Anyomi), Brand (46′ Wassmuth). A disposizione: Schult, Berger, Kleinherne, Lattwein, Freigang. Ct. Voss-Tecklenburg

Ammonizioni: Stanwey (I), White (I), Rauch (G), Oberdorf (G), Schuller (G), Russo (I), Kelly (I)

Arbitro: Monzul