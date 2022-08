Kepa Arrizabalaga, per tutti solo Kepa, è il portiere preferito da Spalletti per il ruolo di estremo nel Napoli. Il club azzurro è in trattativa con il Chelsea, con i Blues che si accolleranno (visto l’ingaggio proibitivo) circa il 70% dello stipendio del portiere. Si stanno limando gli angoli, definendo i bonus. E sul futuro prossimo di Kepa, un segnale viene proprio dal sito ufficiale del Chelsea…Nella rosa 2022-2023, il portiere basco non compare. Presenti solo Mendy e Bettinelli.