Coppola, ex Napoli: “Consiglio a Meret di andarsi a misurare altrove”

L’ex portiere del Napoli, ora collaboratore tecnico della Cremonese, Nando Coppola, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, alla trasmissione Radio Goal. “Meret è un portiere forte, ma in questo momento il consiglio è di andarsi a misurare altrove, per dimostrare le sue qualità. Non è facile giocare con una forte pressione, perchè devi dimostrare sempre il tuo valore e non puoi permetterti di sbagliare. Non è facile in generale, figuriamoci in un ruolo delicato come il portiere”.