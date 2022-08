Contini/Sampdoria, ci siamo: si chiude a metà settimana

Nikita Contini è pronto ai saluti. Non è la prima volta che saluta il Napoli per andarsi a giocare le sue chance altrove. Quest’anno, però, il palcoscenico sarà sempre la Serie A. Il portiere dirà sì alla Sampdoria a metà settimana: in queste ore è arrivato nel ritiro di Castel di Sangro anche Fabio Pisacane, il suo agente, per portare avanti in maniera decisiva la trattativa che trasferirà Contini a Genova per la prossima stagione, pronto a rilevare i gradi di vice Aureo e giocarsi le sue chances nel massimo campionato.

fonte: gianlucadimarzio.com