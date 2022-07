[Video] Mls – New England Revolution-Toronto 0-0, Insigne sbaglia il rigore nel finale

Questa notte si è giocata la sfida per il campionato Mls tra i padroni di casa del New England e il Toronto. Gli ospiti hanno provato a vincere, ma hanno trovato sulla loro strada un ottimo Petrovic. L’estremo difensore di casa ha neutralizzato due conclusioni di Insigne, una da pochi passi e l’altra all’incrocio dei pali. L’ex capitano del Napoli ha avuto la chance per il gol vittoria dal dischetto, ma si è fatto ipnotizzare da Petrovic. Notte da dimenticare per il ragazzo di Frattamaggiore che deve rinviare per quanto concerne il gol in terra canadese.

La Redazione