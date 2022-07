Simeone non convocato dal Verona: è sempre più vicino al Napoli

Ancora una volta out da una gara amichevole, il segno chiaro di una trattativa di mercato che lo vede protagonista e che potrà finalizzarsi tra qualche giorno. Gabriele Cioffi lascia ancora fuori Giovanni Simeone, l’attaccante argentino che aspetta il Napoli e che proprio per questo non prende parte all’amichevole del suo Hellas Verona contro la Cremonese. L’ennesima amichevole che l’attaccante argentino guarderà dalla panchina in attesa del Napoli: gli azzurri sono pronti a concludere l’affare a titolo definitivo con l’Hellas, ma prima dovrà andare via Andrea Petagna. Ecco perché per concludere la trattativa bisognerà aspettare la prossima settimana: Petagna potrà avere il via libera dal Monza e contestualmente il club di De Laurentiis accelererà per Simeone. Fonte: mattino.it