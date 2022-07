Rai – Spunta l’interesse degli inglesi del Leicester per Meret

Il giornalista Rai ed esperto di mercato, Ciro Venerato, ha parlato ai microfoni di TG Sport circa il futuro di Alex Meret, che ancora aspetta per il rinnovo col Napoli. “Non solo il Torino del suo mentore Vagnati, spunta anche l’interesse degli inglesi del Leicester per Meret ( anche il Napoli sa che lo seguono). Il portiere Schmeichel è in uscita verso Nizza e il sodalizio britannico sta valutando 3 portieri: tra questi anche Meret. Il Napoli fermo sulla valutazione: 15 milioni più bonus (vicino ai 5) ed una percentuale minima su futura rivendita. Escluso il rinnovo e il prestito di Meret, o resta o va via“.