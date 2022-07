Questa sera il gigante Kim ed il varo del nuovo tridente

La prima di Kim con la maglia del Napoli andrà in scena questa sera, per la seconda passerella del Napoli al Patini di Castel di Sangro. Appuntamento, al cospetto di 2.500 spettatori, alle 20.30. Si gioca contro il Maiorca. L’idea affascinante e dominante è quella di concedergli un po’ di minuti, certo, ma toccherà a Spalletti decidere il come e il quanto: Minjae è ovviamente a corto di condizione e tra l’altro a inizio maggio è stato anche sottoposto a un intervento di pulizia a una caviglia – perfettamente riuscito – in Corea. Si vedrà. Curiosità anche sul varo del tridente con Kvara e Osi: con l’Adana non si sono incrociati.