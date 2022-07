Napoli-Raspadori, la verità nelle prossime 48 ore

Per il Napoli saranno i prossimi giorni importanti per completare al meglio la rosa e consegnarla quanto prima a Spalletti. Se per la porta, sembra che Kepa abbia un buon vantaggio rispetto alla concorrenza per il ruolo di estremo difensore, si proverà anche per Raspadori. Come riporta il Corriere dello Sport, l’accordo con il giocatore c’è e anche da tempo, manca quello con il Sassuolo. La novità è che con il club neroverde è previsto martedì l’incontro per cercare di trovare la quadra, visto che proprio la società modenese sta al momento facendo muro. Si chiudesse anche tra i club, allora Spalletti avrebbe il suo jolly per l’attacco. Infine sempre più vicino l’addio di Petagna al Monza e Simeone prossimo alla maglia azzurra.

La Redazione