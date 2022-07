Napoli-Anguissa, aggiornamenti sull’esito dell’incontro avvenuto ieri

Ieri a Castel di Sangro è stato un viavai di incontri tra il Napoli e i procuratori, per discutere del futuro di alcuni calciatori. Se per Fabian Ruiz le notizie sono negative, incontro andato male e la sensazione è che senza un addio sarà anche Tribuna in caso di permanenza in maglia azzurra. Discorso diverso è per Anguissa. L’incontro con il suo manager Maxime Nana è stato propositivo, dopo le problematiche di Luglio dettato da alcuni mancati bonus. La sensazione è che a tempo debito, come riporta il CdS, è che ci sarà il prolungamento fino al 2027.

La Redazione