Monza e Salernitana: in due fanno la corte al Cholito

E’ di queste ore la notizia, riportata dal quotidiano spagnolo Marca, di un forte interesse dei tedeschi del Borussia Dortmund per Simeone, attaccante del’ Verona, ma stando a quanto riferito da TuttoSport, anche in Serie A, il Cholito avrebbe diverse pretendenti, oltre il Napoli. Il Monza ha fatto un sondaggio con il club scaligero che, spiega il quotidiano, non vuole scendere sotto ai 18 milioni, e poi la Salernitana che cerca un colpo a effetto davanti e che ancora non riesce a sbloccare la trattativa con l’Herta Berlino per Krzysztof Piatek.