Meret, ipotesi concreta: rinnovo in azzurro e prestito in granata

Quel che da alcuni poteva essere definito fantacalcio pare possa concretizzarsi. Infatti, appare molto probabile l’arrivo in azzurro di Kepa Arrizabalaga dal Chelsea. Quest’ operazione, inutile negarlo, complica la permanenza al Napoli di Alex Meret. Scrive sull’ argomento il Corriere del Mezzogiorno. Nonostante le due parti in causa abbiano raggiunto da più di un mese l’accordo per il rinnovo di contratto, l’ estremo difensore italiano potrebbe decidere di andarsene per evitare un nuovo dualismo illustre fra i pali. Il Torino, in tal senso, rappresenta un’opzione concreta, con un eventuale rinnovo annuale in azzurro e successivo prestito in granata.