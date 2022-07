In Italia si dà per concluso (o quasi) l’intreccio di mercato che porterebbe Petagna al Monza e Simeone al Napoli. Marca, il quotidiano spagnolo, non è d’accordo. Si legge che giovedì prossimo alcuni dirigenti del Borussia Dortmund saranno nel Bel Paese per finalizzare l’acquisto del Cholito. Il Bvb è infatti alla ricerca di una punta vista la vicenda Haller. Proprio la forte esigenza e la determinazione del club tedesco nel concludere l’operazione, secondo Marca, potrebbe fare la differenza.