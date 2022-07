LIVE AMICHEVOLE – Napoli-Maiorca (31/07/2022)

Premere f5 per gli aggiornamenti

Questa sera alle ore 20,30, presso lo stadio “T. Patini” di Castel di Sangro, secondo test amichevole in terra abruzzese del Napoli, avversario il Maiorca. Gli spagnoli hanno da poco acquistato in attacco l’ex Lazio Muriqui ed ha in Prats e Hoop elementi da tenere d’occhio. Un altro test per gli azzurri per vedere lo stato di forma, in vista anche dell’esordio in campionato contro l’Hellas Verona a Ferragosto. Ilnapolionline.com vi terrà aggiornati in tempo reale.

La Redazione