Imparato: “C’è un braccio di ferro tra chi è con De Laurentis e chi è contro”

Gaetano Imparato, giornalista, ha parlato ai microfoni di TMW Radio, sottolineando in particolare il momento che sta vivendo la SSCN.

Napoli, in ritiro sono arrivati tanti tifosi. Che succede?

“A Castel di Sangro per la prima volta ci sono i tifosi, oggi c’era lo stadio gremito. C’è un braccio di ferro tra chi è con De Laurentis e chi è contro. I tifosi vorrebbero delle certezze in più che per il momento non hanno. Al Napoli se ne sono andati i senatori, Insigne, Mertens e Koulibaly, tutti giocatori importantissimi. Anche quella di Ospina è stata una perdita importante. Raspadori potrebbe essere una soluzione, è un giocatore jolly, ma deve essere la prima scelta di altre, il Napoli non può fermarsi a Raspdori”.