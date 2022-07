Il Mattino – Spalletti vuole un top player in porta, e Kepa è l’uomo giusto

Anche se Meret per ora è il portiere prescelto per proteggere la porta azzurra per la prossima stagione, gli scenari potrebbero cambiare con l’arrivo di un top portiere, voluto, anzi preteso, da Spalletti, come scrive oggi Il Mattino. Vacillano tutti. “La linea è ormai tracciata per il portiere: Spalletti si è imposto, nessuna chioccia per far crescere Meret come invece era la volontà della società a giugno. Ha chiesto (e ottenuto) un top player per la porta. E il cerchio si sta chiudendo attorno a Kepa Arrizabalaga, il portiere basco che si ammutinò contro Sarri nella finale di Coppa di Lega e che il Chelsea si prepara a dare al Napoli, confermando i buoni rapporti tra i due club nonostante il proprietario non sia più Abramovich. Dietro l’operazione, il solito Ramadani: al Napoli ingaggio di 2,7 milioni di euro, mentre altri 5 milioni (forse anche di più) verranno pagati dai Blues. Un affarone. Formula semplice: prestito per un anno. Al Chelsea conviene: non rinforza diretta avversarie in Premier e neppure potenziali rivali nella corsa alla Champions. Kepa ha vinto la volata su Neto, che pure il Barcellona era pronto a dare in confezione regalo. Se arriva Kepa, si apre il caso Meret: perché il friulano punterà i piedi e chiederà di andare via. Senza firmare un rinnovo fino al 2027 che è lì definito in ogni dettaglio. Una gatta da pelare non di poco conto: De Laurentiis e Giuntoli sono convinti che alla fine Meret potrebbe accettare la sfida. Ma si rischia che a 2 settimane dal via della serie A, il Napoli possa cambiare tutti e due i portieri. Vedremo”.