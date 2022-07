Gazzetta – De Laurentiis dovrà convincere il Sassuolo a suon di euro per Raspadori

A meno di 15 giorni dall’inizio di campionato, le trattative interessanti che riguardano il Napoli dovranno entrare nel vivo, come quella che riguarda l’attaccante del Sassuolo Giacomo Raspadori, come scrive oggi La Gazzetta dello Sport.Domani o al massimo martedì Carnevali parlerà con De Laurentiis e la trattativa entrerà finalmente nel vivo. Finora non si è parlato di cifre, argomento tutt’altro che secondario perché, dopo aver ceduto Scamacca al West Ham (36 milioni, più 6 di bonus e il 10% sull’eventuale rivendita), il Sassuolo non ha la necessità di privarsi di una delle sue stelle. Quindi De Laurentiis dovrà mettere sul piatto una ricca somma e anche una formula di pagamento che possa soddisfare Carnevali. Il Sassuolo deciderà in base all’offerta, ma non solo: se i tempi si allungano, la trattativa si complica perché Alessio Dionisi ha bisogno di un sostituto all’altezza e non è semplice trovarlo nella fase finale del mercato. Insomma, il Sassuolo farà le sue valutazioni con grande attenzione e partendo dal presupposto che terrebbe con piacere Raspadori: la volontà del giocatore incide, ma il club neroverde non intende nemmeno farsi condizionare troppo da quest’aspetto. L’accordo col giocatore c’è ed è di un contratto quinquennale con uno stipendio in partenza da 2,5 milioni e poi destinato a salire.