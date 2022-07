Curiosità e utilità. Kepa è uno specialista dei tiri dal dischetto

Kepa, in realtà, è un grande specialista sui tiri dal dischetto, come dimostrano le due parate nelle semifinali di Europa League con l’Eintracht, disputata il 9 maggio successivo, che fa da premessa alla conquista del trofeo. Ne aveva parati altrettanti contro la Francia, negli Europei Under19 del 2012, chiusi con la vittoria della Spagna, e si ripeterà, subentrando a Mendy al termine dei supplementari, nella finale di Supercoppa europea del 2021 con il Villarreal. « A me piace allenarmi duramente, sforzarmi al massimo in ogni seduta, curare ogni dettaglio » , il pensiero di Kepa. Un’educazione al lavoro scrupoloso appresa fin dall’infanzia, quando insieme a papà Peio razzolava per i boschi a caccia di cardellini da addestrare, poi, con una pazienza infinita al bel canto. E anche in questo doveva cavarsela piuttosto bene. Le cronache locali parlano di tre primi premi ai Campionati di “Uccelli canterini di Biscaglia” per gli esemplari addestrati dall’allora portierino dell’Athletic Bilbao. Fonte: CdS