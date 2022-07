Cresce l’entusiasmo per Napoli-Mallorca, al Patini triplicate le presenze sugli spalti

A Castel di Sangro, nel frattempo, cresce l’entusiasmo. Così come gli arrivi: il weekend sarà tutto azzurro, e non è un caso che oggi al Patini le presenze saranno più che triplicate rispetto alla sfida di mercoledì con l’Adana: attesi almeno 2.500 spettatori. Le attrazioni della giornata, oltre a Kim, saranno anche Kvaratskhelia e Osimhen: nella prima amichevole in Abruzzo hanno giocato rispettivamente il primo e il secondo tempo, e ciò significa che insieme non hanno disputato un solo minuto. La prima e unica prova, insomma, risale alla partita giocata a Dimaro con il Perugia: cercasi replica.

Fonte: CdS