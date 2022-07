Anguissa fino al 2027: incontro e sensazioni molto positivi

Anguissa potrebbe rinnovare presto il suo contratto col Napoli. Definito positivo l’incontro tra il suo manager ed il club azzurro avvenuto nella giornata di ieri, sia dal CdS, sia dal giornalista esperto di mercato, Nicolò Schira. De Laurentiis e Giuntoli sarebbero pronti ad offrirgli un prolungamento fino al 2027. Schira scrive che nell’ incontro con Maxime Nana si sono gettate le basi per proseguire un percorso comune.

Talks in progress for Zambo #Anguissa‘s contract extension with #Napoli until 2027. Positive meeting with the agent Maxime Nana yesterday. #transfers

